Vaccino Covid, in Lombardia 7 milioni e mezzo di cittadini completamente immunizzati La Lombardia si appresta a tagliare il traguardo di 7 milioni e mezzo di cittadini completamente immunizzati contro il Covid-19. Lo ha annunciato la vice presidente e assessora al Welfare Letizia Moratti, spiegando che l’obiettivo verrà centrato domani. Intanto la regione è stata inserita nella fascia verde nella consueta mappa pubblicata dall’Ecdc, European center for disease prevention and control.

A cura di Francesco Loiacono

Sette milioni e mezzo di cittadini lombardi completamente immunizzati dal Coronavirus. È il nuovo traguardo che la regione italiana colpita per prima dal Covid-19 si appresta a tagliare nella giornata di domani, domenica 26 settembre. Ad annunciarlo è stata la vice presidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, su Twitter: "7,5 milioni i cittadini lombardi immunizzati (con ciclo vaccinale completato), l’83,3 per cento dei vaccinabili – ha scritto Moratti nel tweet -. Domani la campagna di Regione Lombardia raggiungerà questo importante obiettivo, mentre continuano a salire le adesioni che ad oggi sfiorano gli 8 milioni. Forza, vacciniamoci!".

La Lombardia è in zona verde secondo l'Ecdc

Sebbene il virus continui a circolare in Lombardia, la situazione relativa all'andamento della pandemia mostra segnali di miglioramento. Tanto che lo scorso giovedì la regione è finita in "zona verde", quella di minor rischio, nella consueta mappa pubblicata dall'European centre for disease prevention and control (Ecdc). In Italia solo Valle d'Aosta, Piemonte e Molise sono in fascia verde assieme alla Lombardia. Sicilia, Calabria e Basilicata sono in zona rossa, mentre il resto della Penisola è in zona gialla.

I dati dell'ultimo bollettino

I dati dell'ultimo bollettino dicono che in Lombardia ci sono 414 persone ricoverate per Covid nei reparti di ospedale, e 60 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono oltre 34mila le vittime. L'attuale situazione epidemica pone ancora la Lombardia in zona bianca: stando all'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità di ieri, venerdì 24 settembre, l'incidenza di nuovi casi su 100mila abitanti è infatti pari a 36,5 e la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente pari al 6,5 e al 4 per cento. Tutti valori ampiamente sotto le soglie di guardia, ai quali si aggiungono i buoni risultati in termini di risposta alla campagna vaccinale da parte dei lombardi.