Da oggi, sabato 13 febbraio, in Lombardia è attivo il numero verde gratuito 800.89.45.45 per richiedere informazioni sulla modalità di prenotazione dei vaccini anti-Covid per gli over 80. Le prenotazioni poi partiranno da lunedì 15 febbraio mentre le somministrazioni da giovedì 18 febbraio. Coloro che rientrano in questa categoria potranno prenotarsi attraverso i medici di famiglia, le farmacie o sul sito vaccinazioni.covid.servizirl.it che entrerà in funzione lunedì dalle ore 13.

Dove si svolgeranno le vaccinazioni

I 726mila over 80 che potranno essere vaccinati riceveranno le dosi del vaccino Pfizer e Moderna. Chi riceverà il primo dovrà recarsi nei centri vaccinali delle Agenzie per la tutela della salute o delle Aziende socio sanitarie territoriali. Nel secondo caso la somministrazione potrà avvenire a casa – qualora si tratti soprattutto di persone non in grado di poter lasciar la propria abitazione – nelle Usca o dai medici di famiglia o ancora dall'Esercito.

Il calendario del piano vaccinazioni della Lombardia

Stando al piano delle vaccinazioni lombarde entro il 29 marzo si dovrebbero concludere le somministrazioni delle prime dosi. Dopo 21 giorni dalla prima dose si partirà con la seconda. Contemporaneamente alla vaccinazione degli over 80, si continuerà con la conclusione della fase uno – che ha riguardato il personale sanitario, gli ospiti e il personale delle Rsa – e si continuerà con la fase 1 bis che riguarda gli over 55 fragili e con patologie e gli over 55 tra operatori della sanitaria, territoriale e del sistema sociale. Da lunedì 15 febbraio inizieranno inoltre sia i volontari della Protezione civile che le forze dell'ordine.