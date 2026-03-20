Vacanze di Pasqua 2026, scuole chiuse a Milano e Lombardia dal 2 al 7 aprile: il calendario

Mancano poche settimane alle vacanze pasquali. Il 5 aprile 2026 sarà Pasqua mentre il giorno successivo, il Lunedì dell'Angelo, si potrà festeggiare la Pasquetta. E, come ogni anno, tutte le scuole chiuderanno per permettere ai propri studenti e dipendenti di poter celebrare le festività pasquali. In Lombardia, quindi anche a Milano, gli istituti scolastici chiuderanno i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e fino al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo. Quindi, se non fosse chiaro, chiuderanno giovedì 2 aprile e fino a martedì 7 aprile. Mercoledì riapriranno.

Vacanze di Pasqua 2026 a Milano e in Lombardia, quando chiudono le scuole

Quindi, come già spiegato precedentemente, in tutta la Lombardia e quindi, ovviamente, anche a Milano gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado potranno rimanere a casa da giovedì 2 aprile 2026 e fino a martedì 7 aprile. A differenza degli anni precedenti, le festività pasquali cadranno molto prime rispetto ad altre festività nazionali, quali l'Anniversario della Liberazione d'Italia e la Festa del lavoro.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2026

Le lezioni quindi riprenderanno mercoledì 8 aprile 2026. Fino ad allora, tutti gli studenti e il personale scolastico potrà godersi le vacanze, rilassarsi, godersi il tempo con i parenti e gli amici. Poi dovranno tornare tra i banchi di scuola, in attesa dei prossimi stop previsti nello stesso mese di aprile e in quelli successivi.

Quando ci saranno le prossime vacanze a scuola dopo Pasqua 2026

Dopo le vacanze Pasquali, ci sarà l'Anniversario della Liberazione d'Italia, che però quest'anno cade nel weekend (sarà infatti sabato) e ancora l'1 maggio, quando si celebrerà la Festa del Lavoro, che invece sarà venerdì. Le scuole quindi resteranno chiuse fino a domenica. Riapriranno lunedì 4 maggio.