video suggerito

Va in vacanza in Romagna, esce dal ristorante e viene investita: morta una turista milanese Una donna di 92 anni, in vacanza a Porto Garibaldi (Ravenna), con la figlia e il genero è stata travolta e uccisa da un auto mentre usciva da un ristorante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nel periodo estivo, oltre al tristemente noto fenomeni dell'abbandono di animali, sono molti anche gli anziani che restano da soli in città: le persone partono e non possono (ma soprattutto non vogliono!) portare con sé i propri genitori o suoceri, che spesso restano da soli in città, al caldo e senza assistenza. Non è il caso di Giuseppe Quaglia, una donna di 92 anni residente a Milano, che era andata in vacanza con la figlia e il genero a Porto Garibaldi, in provincia di Ravenna e qui ha trovato la morte.

Nella tarda serata di sabato 10 agosto la signora Quaglia stava uscendo da un ristorante dove aveva cenato insieme alla famiglia ed è stata investita da una moto, nonostante stesse attraversando sulle strisce pedonali. Erano da poco trascorse le 23 e la donna e la donna era in via dei Mille, sul lungomare di Porto Garibaldi, all’altezza dello stabilimento balneare Ippopotamus: il centauro l'ha travolte, scaraventandola sull'asfalto.

Immediatamente è intervenuto sul posto il personale del 118, che ha tentato in tutti i modi di rianimarla. Ma purtroppo le ferite riportare dalla 92enne a causa della caduta erano troppo gravi e la signora è deceduta sul colpo, davanti agli occhi della figlia e del genero. Nel frattempo il motociclista, un uomo di 48 anni, è caduto e ha riportato alcune lievi ferite, ma è stato comunque trasportato in ospedale per essere sottoposto ai dovuto controlli.

Leggi anche Attraversa sulle strisce e viene investita da una ragazza neopatentata: Concetta Atania è morta in ospedale

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Comacchio a cui spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I militari hanno anche disposto l'alcol test per il 48enne, che sembrerebbe essere risultato positivo, e quindi hanno provveduto a denunciarlo per omicidio stradale. Inoltre bisognerà verificare se il centauro non stesse superando le auto che si erano fermate proprio per far attraversare l'anziana turista.