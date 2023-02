Va in pronto soccorso a Lodi e poi distrugge le attrezzature: danni per 50mila euro Un uomo di 40 anni ha distrutto alcuni macchinari presenti nel pronto soccorso di Lodi: avrebbe causato danni per circa 50mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe avuto un malore in strada e si sarebbe fatto accompagnare in pronto soccorso a Lodi: una volta arrivato lì, sarebbe andato in escandescenza e avrebbe distrutto le attrezzature causando danni – così come riportato dal quotidiano Il Giorno – per circa cinquantamila euro. L'uomo, un quarantenne, è stato denunciato per danneggiamento.

Sul posto sono intervenute tre volanti della Questura. Attraverso gli elementi raccolti, è stato possibile scoprire che il quarantenne aveva chiesto aiuto in strada per un presunto malore. È stato portato in pronto soccorso e gli operatori sanitari hanno iniziato a somministrare le terapie necessarie ad aiutarlo.

Avrebbe lanciato alcune bombole d'ossigeno

In quel momento, sarebbe diventato ingestibile. Avrebbe iniziato a distruggere tutto ciò che trovava di fronte a sé. Avrebbe anche lanciato alcune bombole d'ossigeno. Non appena è stato tranquillizzato, è stato trasferito all'ospedale di Codogno per ulteriori accertamenti. I medici hanno così allertato le forze dell'ordine.

Leggi anche Incendiato il portone della chiesa di Santa Francesca Cabrini a Lodi: è un atto doloso

L'azienda socio sanitaria territoriale di Lodi ha precisato che, in quel momento, i pazienti che si trovavano in quell'area – erano circa una trentina – sono stati trasferiti e messi al sicuro dal personale stesso. Fortunatamente quindi non si sono registrati feriti. Dopo che il paziente è stato trasferito, è stata ripresa l'attività del pronto soccorso.

"Da una prima verifica dei danni, un elettrocardiografo, due monitor e un carrello, sedie e scrivanie sono stati distrutti o severamente danneggiati, così come alcuni muri e la segnaletica esterna, per una spesa stimata di circa 50.000 euro per ripristinare la situazione precedente all’evento".