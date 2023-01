Aggredisce due poliziotti in pronto soccorso a Lodi: arrestato un uomo Un uomo di 40 anni è stato arrestato perché avrebbe aggredito due poliziotti in pronto soccorso a Lodi: lo avrebbe fatto per impedire che il figlio di un amico venisse ricoverato.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata di oggi, lunedì 23 gennaio, perché accusato di aver aggredito due poliziotti al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi: l'episodio si sarebbe verificato tra sabato e domenica sera. A darne notizia è il giornale locale Il Cittadino di Lodi. Oltre lui è stato denunciato un suo amico.

Il 40enne non voleva che il figlio dell'amico venisse ricoverato

Il quarantenne sarebbe andato in escandescenza perché non avrebbe voluto che il figlio dell'amico, un minorenne, venisse ricoverato in struttura. Il ragazzo si sarebbe provocato una ferita da taglio al petto mentre si trovava in casa e sarebbe arrivato in ospedale a bordo di un'ambulanza. Il personale sanitario avrebbe allontanato i due e chiamato le forze dell'ordine: alla richiesta dei poliziotti di avere i loro documenti, i due avrebbero risposto aggredendoli.

Il minore è stato affidato a una comunità

Il 40enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e l'altro è stato denunciato. Dagli approfondimenti è poi emerso che il 40enne avesse alcuni precedenti per minacce, resistenza e furto. Il quarantenne, domiciliato a Sant'Angelo Lodigiano, è stato arrestato e oggi è stato processato per direttissima. Il giudice ha disposto l'ordine di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno.

Per lui è scattato anche l'obbligo di rimanere in casa sua ogni giorno dalle 18 alle 8 del mattino seguente. Il ragazzino invece, una volta ricevute le cure del caso e dimesso dall'ospedale, è stato affidato – attraverso la divisione Anticrimine della Questura di Lodi – a una comunità.