Litiga con i medici e lancia sassi contro il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli: denunciato Un ragazzo di 27 anni ha insultato i medici dell’ospedale Fatebenefratelli e preso un sasso che ha lanciato contro una vetrata del pronto soccorso: è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe danneggiato una vetrata dell'ospedale Fatebenefratelli: è questa l'accusa nei confronti di un ragazzo di 27 anni che nella mattinata di oggi, mercoledì 25 gennaio, a Milano i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato con l'accusa di danneggiamento aggravato. Stando a quanto appreso fino a questo momento, il ragazzo si trovava in pronto soccorso e avrebbe avuto un diverbio, per futili motivi, con il personale sanitario.

Avrebbe avuto un litigio con i medici e lanciato un sasso

Avrebbe iniziato a insultare i medici per poi uscire, prendere un sasso e lanciarlo contro la vetrata della postazione di stazionamento delle ambulanze danneggiandola parzialmente. Gli operatori sanitari, spaventati da questo suo gesto e dalla possibilità che potesse aggredire qualcuno, hanno quindi chiamato il 112 e chiesto l'immediato intervento dei carabinieri di Milano.

Il 27enne è stato portato in caserma per l'identificazione

Al momento non risulta che il 27enne fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Quel che è certo è che i militari si sono precipitati sul posto e lo hanno trovato in uno stato psico-fisico alterato. Constato che per fortunata nessuno si era ferito, hanno provato a far calmare l'uomo e poi, una volta tranquillizzato, lo hanno portato in caserma per l'identificazione.

Una volta svolti tutti gli approfondimenti è emerso che il 27enne, di cui non sono state diffuse le generalità, è senza fissa dimora e con alcuni precedenti di polizia. Il ragazzo è stato liberato, ma su di lui pende un'altra denuncia: dovrà infatti rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato.