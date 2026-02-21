Va alla festa di Carnevale con una pistola vera, minorenne denunciato: l’arma era alterata

Un minorenne è stato denunciato a Godiasco (Pavia) perché alla festa di Carnevale portava una pistola softair alla cintura. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri.

Immagine di repertorio

Un minorenne è stato denunciato per porto d'arma alterata dopo essere stato scoperto con una pistola da softair ben visibile in una fondina attaccata alla cintura dei pantaloni durante una festa di Carnevale, in una discoteca di Godiasco, un piccolo comune in provincia di Pavia. L'arma è stata sequestrata dai carabinieri che sono intervenuti.

La dinamica della vicenda

I fatti si sono verificati nel corso di una festa molto frequentata, alla quale hanno partecipato soprattutto adolescenti e durante la quale sono intervenuti i carabinieri impegnati nei controlli sul territorio. Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il giovane si sarebbe presentato con l'arma ben visibile, infilata in una fondina agganciata alla cintura dei pantaloni.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai militari che hanno deciso di approfondire la situazione con un controllo. La pistola, che è risultata essere un'arma da softair in grado di sparare biglie metalliche o pallini di plastica, era scarica al momento del ritrovamento. I successivi accertamenti hanno poi rivelato che l'originale tappo rosso, obbligatorio per legge su questo tipo di riproduzioni per distinguerle dalle armi autentiche, era stato verniciato di nero e poi coperto con un nastro adesivo rosso, probabilmente nel tentativo di eludere i controlli più superficiali.

Un'alterazione che, però, ha portato alla denuncia del ragazzo minorenne per porto abusivo di arma alterata. Infine, oltre alla pistola, che è stata sequestrata, i carabinieri hanno trovato in possesso del minorenne anche una radiolina portatile.