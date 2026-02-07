Simulano una sparatoria in strada con una pistola a salve, panico tra i presenti: denunciati 2 ragazzi

Due ragazzi di 20 e 23 anni sono stati denunciati a Cologno al Serio (Bergamo) perché hanno simulato una sparatoria provocando panico tra i presenti.

La pistola a salve usata per simulare la sparatoria

Hanno provocato panico tra alcuni passanti convincendoli di essere capitati nel mezzo di una sparatoria. In realtà era tutta una finta. Ma, nonostante si trattasse di uno scherzo, i due autori sono stati denunciati. I fatti sono accaduti a Cologno al Serio, comune della provincia di Bergamo, nella notte del 29 gennaio scorso.

I due adesso rischiano di essere condannati per procurato allarme (fino a sei mesi di carcere e il pagamento di un'ammenda fino a 516 euro), accensioni ed esplosioni pericolose (ammenda fino a 103 euro e fino a un mese di carcere se il fatto è commesso dove c'è un'adunanza di persone o in concorso di persone) e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (fino a tre mesi di reclusione e il pagamento di un'ammenda fino a 309 euro).

Il 29 gennaio scorso, i carabinieri della stazione di Urgnano sono intervenuti dopo che hanno ricevuto alcune segnalazioni che erano arrivate al numero unico delle emergenze 112. Alcuni cittadini hanno segnalato che a Cologno al Serio si stava verificando una sparatoria. I militari sono intervenuti sul posto e non hanno trovato i responsabili.

Hanno deciso quindi di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Grazie a questo, è stato possibile risalire al volto di un ventenne. Lui avrebbe esploso alcuni colpi di pistola in direzione di un 23enne, che invece si trovava a bordo di un'automobile.

Proprio la ricostruzione della dinamica, ha permesso di scoprire che si trattava di un gioco tra amici che però potrebbe costare caro ai due protagonisti. Gli investigatori hanno poi deciso di perquisire le abitazioni di entrambi. All'interno di una casa è stata trovata una pistola giocattolo, che non aveva il tappo rosso e che sembrava identica a una vera. L'arma è stata sequestrata.