Va al ristorante dell’ex inquilino con una bomba carta: “Paga il gas o salta in aria il locale” Un uomo è entrato nel ristorante dell’ex inquilino e lo ha minacciato con una bomba carta: gli avrebbe intimato di pagare le bollette arretrate altrimenti avrebbe fatto saltare in aria il locale.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è entrato nel ristorante di un suo ex inquilino e lo ha minacciato di far saltare in aria il locale se non avesse pagato gli arretrati di alcune bollette del gas. L'episodio si è verificato a Milano nella giornata di sabato 1 luglio. Il 36enne, proprietario di un appartamento nel quartiere Barona, è entrato nel locale della vittima con una bomba carta. Gli avrebbe detto: "O mi paghi o salta in aria il locale".

Il debito ammonta a circa duemila euro

Il debito ammonterebbe a circa duemila euro. Il 36enne se ne sarebbe accorto non appena è tornato a vivere in quell'appartamento che aveva dato in affitto: "Sono costretto a fare la doccia con l'acqua fredda. Sono disperato, ma non l'avrei mai fatto", ha raccontato durante l'interrogatorio che si è svolto nella giornata di oggi, martedì 4 luglio, alla giudice per le indagini preliminari Lidia Castellucci.

Il 36enne ha sfondato anche un vetro con il casco

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il 36enne si sarebbe presentato nel ristorante di via Felice Venosta che si trova proprio a pochi centinaia di metri dalla sua abitazione. Oltre la minaccia, avrebbe infranto il vetro di una finestra con un casco. Sono stati chiamate le forze dell'ordine: nel locale sono intervenuti gli artificieri che hanno così rimosso l'esplosivo lungo circa sette centimetri e dotato di miccia.

L'uomo è stato così arrestato con l'accusa di tentata estorsione aggravata e porto in luogo pubblico del manufatto artigianale. La pubblico ministero di turno Rossella Incardona ha chiesto la convalida e la misura cautelare in carcere. Adesso toccherà alla giudice decidere.