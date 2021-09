Va a prendere il compagno ubriaco: lui, ex pugile, si sveglia e la pesta rompendole le costole Ha pagato caro un gesto di attenzione verso il convivente violento e con problemi di alcolismo la donna 57enne che sabato sera, a Besana Brianza, è stata pestata da un 56enne. L’uomo, ex pugile, era completamente ubriaco: la donna è andata a prenderlo facendosi aiutare da un amico in comune. Quando il 56enne è arrivato a casa, si è ripreso e ha preso a pugni la convivente, rompendole due costole.

A cura di Francesco Loiacono

Emergono ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella serata di sabato 25 settembre a Besana Brianza, in provincia di Monza. La donna picchiata dal compagno, ex pugile, avrebbe pagato caro un gesto di attenzione nei suoi confronti. Stando a quanto riferito dai carabinieri di Seregno a Fanpage.it, infatti, la donna, una 57enne, sabato sera era andata a recuperare il compagno, con conclamati problemi di alcolismo, per portarlo a casa. Per farlo però aveva chiesto aiuto a un amico comune della coppia. Il protagonista in negativo di questa storia, un ex pugile 56enne di professione imbianchino, durante il tragitto in auto dal luogo in cui si era sbronzato all'abitazione in cui lui e la 57enne convivevano ha dormito per tutto il tempo. Ma una volta a casa si è ripreso e, complice l'alcol, ha iniziato a dare in escandescenze: ha picchiato la donna, procurandole fratture a due costole, e ha poi devastato l'abitazione.

Quando i carabinieri sono intervenuti l'uomo stava ancora insultando la convivente

I carabinieri, chiamati dai vicini, hanno trovato la donna e l'uomo per strada: lui stava ancora insultando e inveendo contro la 57enne. Quando sono entrati in casa i militari dell'Arma hanno trovato l'abitazione a soqquadro, con suppellettili e mobili all'aria e barattoli di vernice rovesciati sul pavimento. Segno della violenza della colluttazione tra l'uomo e la convivente. La donna è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale, mentre per l'uomo è scattato l'arresto per lesioni e anche maltrattamenti, dal momento che sono emersi diversi precedenti di violenza fisica e psicologica nei confronti della 57enne. L'uomo in passato aveva praticato la box a buoni livelli, anche se all'Arma non risulta fosse arrivato al mondo professionistico.