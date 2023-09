Va a fuoco un’azienda agricola a Buccinasco, il Comune: “Non avvicinatevi alla zona” Questa mattina un incendio è scoppiato in un’azienda agricola di Buccinasco Castello, alle porte di Milano: non risultano fortunatamente feriti.

A cura di Giorgia Venturini

In queste ore i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio scoppiato un'azienda agricola di Buccinasco Castello, alle porte di Milano. A prendere fuoco nell'azienda "Cossa" sono state le balle di fieno. Fortunatamente non risultano feriti ma i danni provocati dalla fiamme non sono pochi: il capannone adibito a fienile di circa 2000 mq. I vigili del fuoco, allertati poco prima delle 8 di oggi sabato 9 settembre, ci potrebbero mettere ore per spegnere completamente l'incendio.

Il Comune fa sapere che sta seguendo la situazione passo dopo passo e sul posto è presente anche la Polizia locale. E poi invita i cittadini a non avvicinarsi alla zona. Intanto i vigili del fuoco in una nota fanno sapere: "L'incendio è stato circoscritto da poco dalle squadre intervenute. Si sta procedendo in questi minuti al cosiddetto ‘smassamento'".