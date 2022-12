Va a fuoco un cascinale: trovata all’interno una persona carbonizzata Una persona è stata trovata morta carbonizzata all’interno di un cascinale in una zona rurale di Abbiategrasso.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nella mattinata di oggi 7 dicembre. Verso le 9 una persona è stata trovata morta carbonizzata all'interno di un cascinale in una zona rurale di Abbiategrasso. Qui, in via Monterosa, il casale ha preso fuoco per cause ancora da capire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno cercato di spegnere il rogo: una volta all'interno del casale hanno trovato l'uomo morto. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Resta ancora da capire cosa sia successo. Il personale intervenuto ci ha messo alcune ore per domare il fuoco.