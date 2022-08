Va a fuoco il materasso e una donna rimane ustionata gravemente: trasportata d’urgenza in ospedale Una donna è rimasta gravemente ferita dopo che è esploso un incendio in un appartamento e il suo materasso è stato avvolto dalle fiamme.

A cura di Ilaria Quattrone

È esploso un incendio in un appartamento di Sesto San Giovanni, comune dell'hinterland di Milano. A rimanere gravemente ferita è una donna che ha riportato importanti ustioni. La signora è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda: non è chiaro se sia in pericolo di vita.