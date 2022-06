Si ferisce alla gola mentre usa la motosega: muore uomo di 54 anni Tragico incidente in Valsassina, provincia di Lecco. Un uomo di 54, mentre maneggiava una motosega in casa, si ferisce alla gola per sbaglio. Un taglio netto che non gli ha lasciato scampo: è morto poco dopo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Stava maneggiando la motosega in mezzo a un bosco, probabilmente per tagliare della legna. Non è però ancora chiaro perché, all'improvviso, un uomo di 54 anni residente nel lecchese (comune di Cassina località Mezzacca, in Valsassina) abbia perso il controllo del mezzo e si sia gravemente ferito alla gola con le lame. Un vero e proprio taglio netto, che non gli ha lasciato scampo: trasportato in eliosoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in condizioni disperate, è morto poco dopo l'arrivo dei medici. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.