Uomo ucciso con diverse coltellate in casa a Milano: si cerca l’omicida Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate in casa nel quartiere Corvetto di Milano. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. La polizia sta indagando sul caso.

Un uomo di 69 anni è stato ucciso in casa con diverse coltellate, soprattutto al torace. È successo in un alloggio Aler di via dei Panigarola, nel quartiere Corvetto di Milano. Gli agenti della polizia sono intervenuti poco dopo della mezzanotte di mercoledì 26 aprile. A dare l'allarme sarebbe stata una donna, sua coinquilina.

All'arrivo dei sanitari del 118, però, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 69enne non c'era già più nulla da fare. Pare che la vittima avesse dei precedenti di polizia e un passato legato a problemi di droga. La sezione Omicidi della squadra Mobile sono ora impegnati con le indagini e sono sulle tracce dell'omicida. Pare che in quell'appartamento ci sia stata una lite violenta con alcuni stranieri, descritti come nordafricani.

