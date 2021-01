in foto: (Immagine di repertorio)

Mistero a Brembo, frazione di Dalmine in provincia di Bergamo. Il corpo senza vita di un uomo, di cui al momento non sono note le generalità, è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 2 gennaio, nei pressi di via Sertorio. Stando alle poche informazioni disponibili finora, il cadavere presentava delle evidenti ferite alla testa, motivo per cui non si esclude che possa essersi trattato di un omicidio. Al momento però nessuna pista è esclusa e davvero pochi sono i dettagli che si conoscono sulla vicenda, che ha sconvolto la piccola frazione del popoloso comune in provincia di Bergamo.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere forze dell'ordine e soccorritori del 118

Sul luogo dell'accaduto sono arrivate due ambulanze del 118, il cui intervento si è però rivelato inutile, oltre alle forze dell'ordine. Carabinieri e polizia locale hanno isolato la zona in cui è stato ritrovato il corpo. I militari dell'Arma stanno eseguendo tutti gli accertamenti e i rilievi del caso per cercare di risolvere un caso al momento avvolto dal più totale riserbo. Sembra che il corpo senza vita dell'uomo sia stato trovato vicino a un ristorante: per ulteriori informazioni e avere qualche idea più precisa sulle cause della morte dell'uomo bisognerà attendere le prossime ore.