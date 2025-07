Uomo travolto e ucciso da un treno alla stazione di Voghera, sarebbe scivolato sui binari: circolazione sospesa

Immagine di repertorio

Questo pomeriggio un uomo è stato travolto e ucciso da un treno merci nella stazione di Voghera, in provincia di Pavia. Dalle prime informazioni, sembra che sia scivolato sui binari. La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa per consentire agli agenti della Polizia Ferroviaria di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Per ora non si conosce l'identità della vittima.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, intorno alle 14:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'uomo sia scivolato dalla banchina e sia finito accidentalmente sui binari. Proprio in quel momento stava passando un treno merci proveniente da Pavia e diretto a Genova. Il macchinista a bordo ha immediatamente attivato i freni di emergenza, ma non è riuscito a evitare l'impatto e la vittima è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti, come da prassi, i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Leggi anche Travolta da un treno sulla linea Stradella-Pavia-Milano: è morta sul colpo

La Polizia Ferroviaria è intervenuta sui binari per effettuare tutti i rilievi necessari e fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Per questo motivo, la circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa nei pressi della stazione. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Pavia.