Uomo travolto da un’auto a Cassano d’Adda: portato in ospedale in elicottero, è gravissimo Un uomo di 73 anni è stato investito da un’auto a Cassano d’Adda, nel Milanese, ed è stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Alla guida della vettura una donna di 65 anni.

A cura di Francesco Loiacono

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Cassano d'Adda, in provincia di Milano. Attorno alle 9, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, un uomo è stato travolto da un'auto in via Vittorio Veneto, all'altezza del civico 42. Non è ancora chiara la dinamica dell'investimento: l'uomo, un 73enne, era a piedi ed è stato colpito da un'auto guidata da una donna di 65 anni.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in elicottero: ha riportato gravi traumi

L'impatto a quanto pare è stato particolarmente violento: il pedone è finito per terra e ha riportato gravi traumi alla testa, al volto e all'addome. È stato soccorso nel giro di pochi minuti dagli equipaggi del 118, giunti a bordo di due ambulanze e di un elicottero. Le gravi condizioni del ferito hanno suggerito il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove il 73enne è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.

Anche l'automobilista è finita in ospedale sotto choc

Anche l'automobilista è stata soccorsa: è stata trasportata in codice verde con un'ambulanza all'ospedale di Melzo. Non ha comunque riportato traumi evidenti, ma è rimasta sotto choc per l'accaduto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri e la polizia locale di Cassano d'Adda, intervenuti per i rilievi del caso. Dovranno capire perché la donna al volante non sia riuscita a evitare l'impatto col pedone e accertare quindi le sue eventuali responsabilità. La speranza è comunque che il 73enne possa riprendersi presto: in questo caso si alleggerirebbe anche la posizione dell'automobilista.