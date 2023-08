Uomo preso a calci e pugni da 5 sconosciuti in piazza a Trivolzio, indagano i carabinieri Cinque persone, ancora senza nome, hanno aggredito un 44enne in piazza Marconi a Trivolzio (Pavia). La vittima ha detto ai carabinieri di non averli mai visti.

A cura di Enrico Spaccini

Un 44enne è stato aggredito in pieno giorno da cinque sconosciuti in piazza Marconi a Trivolzio (in provincia di Pavia). Si trovava all'esterno di una pizzeria d'asporto quando è stato circondato, poi spintonato e preso a calci e a pugni. Soccorso e portato al pronto soccorso, il 44enne se l'è cavata con pochi giorni di prognosi ma ora i carabinieri stanno indagando per risalire all'identità dei cinque aggressori.

L'aggressione vicino all'ufficio postale

Era il primo pomeriggio di ieri, sabato 26 agosto, quando è arrivata la chiamata al 112. Una pattuglia della Stazione di Bereguardo ha poi raggiunto, verso le 15, piazza Marconi dove c'era un uomo disteso a terra poco lontano dall'ufficio postale.

Come riportato da Il Giorno, si trattava di un operaio 44enne di origine egiziana, ma regolarmente residente a Pavia. Ai militari l'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da cinque persone che ha affermato di non aver mai visto prima. Sul posto è stata fatta poi arrivare un'ambulanza e i sanitari, dopo aver prestato le prime cure al 44enne, lo hanno trasportato in codice verde al pronto soccorso del policlinico San Matteo.

L'ipotesi dello scambio di persona

La vittima del pestaggio sembra non aver riportato conseguenze fisiche particolarmente gravi e se l'è cavata con qualche giorno di prognosi. Per quanto riguarda gli aggressori, i carabinieri sono al lavoro per rintracciarli.

Intanto, i militari hanno già acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. Se confermata la versione della vittima, cioè di non sapere chi fossero quei cinque uomini, l'aggressione potrebbe essere spiegata come uno scambio di persona.