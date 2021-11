Uomo investito e trascinato da un’auto per metro: 53enne morto sul colpo Un pedone è stato investito e trascinato per metri da un’auto: il 53enne è morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Stava camminando a piedi quando è stato investito da un'automobile e trascinato per diversi metri: è successo nella mattinata di oggi, lunedì 29 novembre, a Milano. Il pedone, un uomo di 53 anni, è morto sul posto. A intervenire sono stati sia gli operatori del 118 che le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso e cercheranno di capire cosa possa essere successo.

Il 53enne è morto sul colpo

L'intervento dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) si è verificato alle 12.06 di questa mattina. L'incidente è avvenuto in piazza Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono state inviate, in codice rosso, un'automedica e un'ambulanza. Per il 53enne però non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Sono intervenute anche le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica. Si cercherà di capire quali siano le responsabilità e soprattutto se l'incidente sia stato causato per una negligenza o una svista del conducente o per una distrazione del pedone.

Altro incidente sull'autostrada A4, muore un 40enne

Sempre oggi si è verificato un altro incidente: sull'autostrada A4, sempre nel territorio di Milano, un furgone si è scontrato con un camion. L'autista del primo mezzo, un uomo di 40 anni, è morto sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per lui non c'è stato nulla fare. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Non è chiaro come si sia verificato l'incidente. La polizia stradale sta cercando di ricostruirlo. Dai primi elementi sembrerebbe che il 40enne sia finito contro il camion. Nei prossimi giorni si cercherà di capirne le cause.