Uomo ferito con cocci di bottiglia in pieno giorno davanti alla sua auto a Gardone Val Trompia Un 35enne è stato ferito con cocci di bottiglia mentre si trovava in piazza a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. L’episodio si è verificato nel pieno pomeriggio, gli autori sono due uomini non ancora identificati con cui forse aveva avuto una discussione. La vittima ha riportato ferite superficiali ed è finito in pronto soccorso in codice giallo.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un uomo di 35 anni è stato aggredito e ferito con i cocci di una bottiglia rotta in pieno pomeriggio, in una piazza centrale di Gardone Val Trompia, un comune di circa 11mila abitanti in provincia di Brescia. L'episodio si è verificato intorno alle 18 di lunedì 9 ottobre. La vittima si trovava in piazza Martiri della Libertà, si stava dirigendo verso la sua macchina quando, fermo davanti alla portiera, è stato avvicinato da due uomini che lo hanno aggredito con una bottiglia rotta colpendolo all'addome.

La dinamica dell'aggressione

Non sono ancora chiare le ragioni dell'aggressione. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo aveva avuto una discussione con le due persone che lo hanno ferito. Tutti e tre i soggetti coinvolti sono di origine marocchina. Il 35enne colpito è finito per terra, in una pozza di sangue. A chiamare il numero di emergenza sono stati i passanti che hanno assistito alla scena e lo hanno visto accasciarsi. Soccorso dall'automedica, l'uomo ha riportato ferite da taglio vistose ma che si sono rivelate superficiali.

L'intervento dei soccorsi in codice giallo

È stato medicato ed è arrivato nel pronto soccorso dell'ospedale in codice giallo. A intervenire sul posto sono stati anche gli agenti della Polizia locale e gli uomini della radiomobile dei Carabinieri. Si attende l'esito delle indagini per fare luce sul movente dell'aggressione e riuscire a identificare gli autori del gesto.