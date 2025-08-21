Uomo di 55anni trovato morto nella sua casa a Sant’Angelo Lodigiano: disposta l’autopsia

Questa mattina un 55enne è stato trovato morto da una collega di lavoro nella sua casa di Sant’Angelo Lodigiano. Gli investigatori sospettano una morte naturale ma la Procura ha comunque disposto un autopsia sul cadavere, trovato in avanzato stato di decomposizione.

Oggi un uomo di 55 anni, dipendente di un'università, è stato trovato morto nella sua casa di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. A scoprire il corpo è stata una collega di lavoro, preoccupata per il fatto che l'uomo non rispondesse al telefono da diversi giorni. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, elemento che suggerisce di retrodatare la morte almeno ad alcuni giorni fa. Gli investigatori propendono per l'ipotesi di una morte naturale ma per precauzione la Procura di Lodi ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo del 55enne.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto. A fare la scoperta è stata una collega, andata a casa del 55enne dopo aver cercato diverse volte di mettersi in contatto con lui senza riuscirci. É stata sempre la donna a chiamare i soccorsi e ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire che cosa possa essere accaduto. L'uomo soffriva di una malattia cronica e le prime ipotesi dei carabinieri propendono per una morte naturale.

Per fugare ogni dubbio, comunque, la Procura della Repubblica di Lodi ha disposto che sul cadavere venga effettuato un esame autoptico, che si svolgerà la prossima settimana all'Istituto di Medicina legale di Pavia. Il 55enne è un dipendente pubblico che lavorava in una struttura universitaria.