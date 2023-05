Uomo di 40 anni trovato morto in un container a Milano, indagano i carabinieri Il cadavere è stato trovato in zona Ponte Lambro. L’uomo, un 40enne italiano, non mostrava segni di violenza.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo è stato trovato senza vita all'interno di un container in via Romualdo Bonfadini, in zona Ponte Lambro nel Milanese. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, sabato 20 maggio. Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Si tratta di un 40enne italiano. Sul suo corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Pare, però, che siano state rinvenute tracce di consumo di stupefacenti. Sulla sua morte sta indagando la Compagnia dei carabinieri di Porta Monforte. La salma è già a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se sottoporla ad autopsia.