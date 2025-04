Uomo di 35 anni accoltellato nel centro di Morbegno: i carabinieri cercano l’aggressore

video suggerito

Un 35enne è stato accoltellato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile in centro a Morbegno (in provincia di Sondrio). Con una dinamica che è ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo è stato raggiunto da almeno un fendente di coltello. Le sue condizioni in un primo momento sono apparse gravissime. Ricoverato in ospedale, non dovrebbe essere in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione locale sono al lavoro per risalire all'identità dell'aggressore e al movente.

La richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) intorno alle 2:30 di domenica 6 aprile. Un'ambulanza è stata inviata in codice rosso, quello di massima urgenza, in via Pretorio, nel centro di Morbegno. Là c'era un 35enne che era stato appena accoltellato.

Dopo le prime cure del caso, i sanitari hanno trasportato il 35enne con la massima urgenza all'ospedale di Sondrio. L'uomo è ancora ricoverato in condizioni serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono ancora in corso.

Per il momento, non sembrerebbe plausibile l'ipotesi di un tentativo di rapina finito male. Non appena si sarà ristabilito, il 35enne sarà ascoltato dagli investigatori e potrebbe fornire indicazioni utili per rintracciare il suo aggressore, fuggito appena dopo l'accoltellamento. Altri elementi potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona, sia comunali che dei locali nelle vicinanze.