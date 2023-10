Uomo colpito con un machete in strada: soccorso in codice rosso Sarebbe stato colpito da un machete l’uomo soccorso in codice rosso nella serata di ieri venerdì 6 ottobre a Solaro, nel Milanese: si cerca ancora l’aggressore.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è stato soccorso in codice rosso nella sera di ieri venerdì 7 ottobre a Solaro, nel Milanese. Dal un primo momento si pensava che l'uomo fosse stato vittima di un'aggressione a colpi di pistola, ma successivamente è merso che la profonda ferita sia stata causata da un machete. La vittima infatti è stato preso a bastonate fino a quando il suo aggressore non ha impugnato pure il machete.

I fatti sono accaduti verso le 20.30 in via Cinque giornate. In poco tempo i passanti hanno allertato il 118: quando i sanitari sono giunti sul posto le sue condizioni erano disperate. Dopo averlo stabilizzato sul luogo dell'aggressione la vittima, un 30enne di origini nordafricane, è stato traferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova ancora ricoverato in condizioni critiche.

Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. La vittima non aveva con sé i documento e per questo la sua identificazione ha richiesto tempo. Fondamentali potranno essere le telecamere di video-sorveglianza della zona per risalire alle generalità dell'aggressore. Al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Rho. Tra le ipotesi quella si sia trattata di una resa dei conti nel mondo dello spaccio di droga.