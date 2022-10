Uomo cade dalla mansarda di casa e muore sul colpo: lo trovano i passanti in strada Un uomo di 85 anni è stato trovato morto in strada da alcuni passanti. Da una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato dalla mansarda di casa sua ed è caduto su una macchina.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina a Senago, alle porte di Milano. Qui uomo di 85 anni è stato trovato morto in strada da alcuni passanti. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziano sarebbe morto sul colpo dopo essere precipitato dalla sua mansarda di casa. Nulla purtroppo sono serviti i tentativi dei soccorritori a salvargli la vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

I fatti sono accaduti in via Ugo Foscolo, dove l'uomo viveva. Sul posto sono arrivati immediatamente medici e paramedici in ambulanza e automedica, oltre che ai carabinieri della Compagnia di Rho. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Per ora non si esclude nessuna pista investigativa: dal gesto estremo a un incidente domestico, fino all'ipotesi che l'uomo sia stato vittima di una violenza.

L'uomo è prima caduto su un'auto

Tanta la paura tra i passanti che hanno assistito alla scena e che si sono trovati l'uomo morto in strada. L'uomo è caduto prima su un'auto presente a bordo strada e poi sull'asfalto. I passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi.