Uomo accoltellato quattro volte da più aggressori mentre passeggia con la figlia e il cane a Milano Un uomo di 50 anni è stato accoltellato mentre era in passeggiata con sua figlia di 14 anni e il cane: la polizia pensa si sia trattato di una spedizione punitiva.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella serata di ieri martedì 25 luglio per un uomo di 50 anni e per sua figlia di 14 anni. Erano usciti a fare una passeggiata con il cane in via Rizzardi, accanto al parco di Trenno, a Milano quando l'uomo è stato accoltellato da tre aggressori che lo avrebbero prima preso a pugni e poi accoltellato quattro volte. Il 50enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: non si trova più in pericolo di vita.

L'aggressione verso mezzanotte

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, si tratterebbe di un raid messo a segno da tre uomini tutti a volto coperto con un passamontagna. Il gruppo di criminali ha sorpreso l'uomo in via Rizzardi verso mezzanotte: gli aggressori l'hanno subito preso a pugni e poi accoltellato tre volte al fianco destro e una al lato sinistro dall’addome. Poi sono dati alla fuga senza portare via nulla: per questo dalle prime ipotesi non si pensa si sia trattata di una rapina finita male. I tre uomini inoltre prima di colpirlo gli avrebbero gridato più volte "bastardo".

L'ipotesi di una spedizione punitiva

Il ferito è stato subito soccorso e si trova ora ancora in ospedale ma non è grave. Intanto gli agenti di polizia intervenuti subito sul posto hanno interrogato la 14enne che ha assistito all'aggressione e sua madre, nonché compagna del ferito. Per la polizia si sarebbe trattato di una spedizione punitiva. Le indagini sono ancora in corso.