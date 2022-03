Uomo accoltellato per strada a Pessano: soccorso in gravi condizioni Un uomo è stato accoltellato ieri sera a Pessano con Bornago, in provincia di Milano. È stato trasportato in ospedale e operato d’urgenza: sono in corso le indagini dei carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Un uomo è stato accoltellato per strada a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, e si trova adesso ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato nella serata di ieri, martedì 22 marzo, in via Montello. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza di un uomo ferito per terra, sanguinante. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza, inviata in codice rosso, e i carabinieri della compagnia di Pioltello.

Il ferito è stato operato d'urgenza in ospedale

Il ferito è un uomo di 49 anni di nazionalità peruviana. Aveva una profonda ferita d'arma bianca – non è chiaro se un coltello o un'altra arma da taglio – all'addome. È stato caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato nel giro di pochi minuti: lì è stato operato d'urgenza per una lesione interna all'addome. La sua prognosi resta riservata, ma l'uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

L'uomo era in evidente stato di ebbrezza quando è stato soccorso

Spetterà adesso ai carabinieri indagare sull'episodio e cercare di individuare l'autore del grave gesto. Ad aiutarli potrebbe essere la vittima dell'aggressione se riuscirà a ristabilirsi e a ricordare quanto accaduto. Quando è stato soccorso, infatti, il 49enne era in stato di ebbrezza: può anche essere dunque che l'accoltellamento sia avvenuto al culmine di una lite per futili motivi tra ubriachi. Un'ipotesi che dovranno essere i carabinieri a confutare o validare attraverso il loro lavoro di indagine.