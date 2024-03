Uomo accoltellato al collo e al torace durante un litigio in strada: a ucciderlo è stato il nipote Nella notte un ragazzo di 29 anni ha accoltellato lo zio di 41 anni a Cesano Boscone (Milano) al culmine di un litigio in strada. La vittima è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Il 29enne ha confessato il delitto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella serata di ieri, lunedì 25 marzo, un ragazzo di 29 anni (Antonio I.) è stato arrestato a Corsico dai carabinieri perché accusato di omicidio. Avrebbe infatti accoltellato lo zio di 41 anni al culmine di un litigio per futili motivi. Il delitto si è consumato in via don Luigi Sturzo a Cesano Boscone, che si trova in provincia di Milano, dietro le case popolari del quartiere Tessera.

Il 29enne avrebbe colpito lo zio al collo e al torace

I due avrebbero iniziato a discutere proprio in strada poco dopo mezzanotte. A un certo punto, il nipote avrebbe estratto il coltello e avrebbe colpito il parente al collo e al torace con diversi fendenti. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero visto la vittima a terra, vicino a un'automobile.

Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), hanno trasferito il 41enne (Roberto P.) in codice rosso all'ospedale San Carlo a Milano. Nonostante l'intervento dei medici, non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato dichiarato un'ora dopo l'arrivo, troppo gravi le ferite riportate.

Il 29enne ha confessato il delitto

Il 29enne si sarebbe recato autonomamente alla stazione dei Carabinieri e avrebbe confessato il delitto: è stato trasferito nel carcere San Vittore. Non è chiaro se sia stato dato anche un movente. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori sviluppi sui fatti.

Durante un sopralluogo, è stato trovata l'arma utilizzata. Dagli accertamenti è emerso che i due sarebbero entrambi originari della provincia di Foggia. La vittima sarebbe residente a Sedriano mentre l'autore del reato vivrebbe a Buccinasco.