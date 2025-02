video suggerito

Un’altra sparatoria a Milano: padre e figlio si presentano in due ospedali diversi con ferite da arma da fuoco La sera di lunedì 17 febbraio due persone, padre e figlio, si sono presentati in due diversi ospedali di Milano con ferite da arma da fuoco. Entrambi sarebbero stati coinvolti in una sparatoria avvenuta in via della Chiesa Rossa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Foto di repertorio)

Padre e figlio si sono presentati in due ospedali diversi, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati coinvolti nella stessa sparatoria, avvenuta all'interno di un campo nomadi a Milano, all'altezza del civico 351 in via della Chiesa Rossa, nel quartiere omonimo. Entrambi gli uomini presentavano ferite da armi da fuoco e sono stati ricoverati in ospedale. Le segnalazioni delle strutture sanitarie hanno fatto partire le indagini dei Carabinieri.

Uno dei due è arrivato all'ospedale Humanitas di Rozzano mentre l'altro si è presentato al San Paolo. Entrambi sono stati ricoverati ma non sembrano trovarsi in gravi condizioni. Si esclude che possano essere in pericolo di vita. I due ospedali hanno segnalato il caso alla centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri, che ha deciso di avviare le indagini e attorno alle 21:30 ha inviato sul posto della sparatoria, in via della Chiesa Rossa, alcune pattuglie della Radiomobile. Una volta arrivati nel campo nomadi, i militari non avrebbero trovato nulla di allarmante.

Per precauzione, sul luogo dell'accaduto è stata inviata anche un'ambulanza, mobilitata dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 però non avrebbero trovato altre persone ferite. Continueranno gli accertamenti dei Carabinieri per chiarire che cosa sia successo e stabilire le responsabilità delle persone coinvolte.