Una donna è stata aggredita durante una rissa tra due uomini: è gravissima Due uomini avrebbero iniziato a litigare e sarebbero poi passati alle mani: mentre i militari cercavano di sedare la rissa, uno dei due avrebbe sferrato un pugno a una 37enne che cadendo ha battuto la testa: è gravissima.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È in gravissime condizioni la donna di 37 anni che è stata aggredita nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio a Bergamo: in base alle ricostruzioni dei carabinieri, la 37enne è rimasta coinvolta in una rissa esplosa tra due uomini. Uno dei due presunti responsabili è stato arrestato mentre la donna si trova ancora in ospedale.

Il 20enne avrebbe sferrato un pugno alla donna

L'episodio si è verificato in via Bartolomeo Bono, vicino alla stazione. Intorno all'1.30, per cause ancora da accertare, i due avrebbero iniziato a litigare. La discussione è poi sfociata in una rissa: sono stati subito allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e il personale del 118. I militari hanno sedato la rissa, ma a un certo punto uno dei due avrebbe sferrato un pugno al volto della 37enne che è caduta battendo violentemente la testa sul marciapiede.

Sottoposta a un intervento delicato alla testa

Il responsabile sarebbe un ventenne che era sotto effetto di alcol e avrebbe riportato anche delle ferite alla testa. La 37enne, dopo che i medici e i paramedici le hanno fornito tutte le cure sul posto, l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'Humanitas Gavazzeni. I medici però si sono resi conti che le sue condizioni erano particolarmente gravi.

Per questo motivo, hanno deciso di trasferirla all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stata poi sottoposta a un intervento alla testa. Fortunatamente, al momento, risulterebbe fuori pericolo. Il ragazzo invece è stato arrestato ed è stato portato in carcere dove è in attesa dell'interrogatorio di convalida.