Un volo da Milano verso Sud e isole italiane costa più del doppio del 2019: i rincari a Natale e Capodanno Un volo da Milano verso la Sardegna quest’anno costa in media il 124 per cento in più rispetto al 2019. I costi dei biglietti aerei verso il Sud e le isole italiane hanno subito forti rincari anche se confrontati al 2022.

Quest'anno per il lombardi andare verso le regioni del sud Italia costerà più degli altri anni e in alcuni casi anche più del doppio rispetto allo stesso mese del 2019, ovvero prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19. Il Corriere della Sera ha condotto un'analisi sui voli messi in vendita dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Bergamo-Orio al Serio verso gli scali principali di Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Chi ha acquistato il proprio biglietto nel mese di settembre, quindi tre mesi prima di dicembre, ha già dovuto affrontare un sostanziale rincaro delle tariffe che, man mano che ci si avvicina alle festa, non potrà che peggiorare ancora.

I prezzi dei voli a dicembre 2023

Per questa analisi sono state considerate soltanto le connessioni dirette, quindi non le tratte che prevedono altri scali. Sono stati analizzati i voli operati da tutti i vettori, sia tradizionali che low cost, sempre in classe Economy. Non è stato calcolato alcun extra, ma solo le tasse aeroportuali.

È emerso che in media chi ha acquistato un volo per dicembre, quindi compresi quelli nel giorno di Natale e di Capodanno, ha speso 54 euro per andare in Puglia e in Campania, 63 euro per la Sicilia e 68 euro per la Sardegna.

Il confronto con i costi degli anni scorsi

Confrontando questi dati quelli relativi allo stesso periodo dell'anno scorso, 2022, si nota un rincaro del 53 per cento per i voli diretti verso la Puglia, del 58 per cento verso la Campania e fino al 67 per cento per Sicilia e Sardegna. Aumenti sostanziali, dunque, che non tengono conto delle tariffe extra, come quelle per i bagagli aggiuntivi, che spesso arrivano a raddoppiare il costo del biglietto.

Infine, se paragoniamo i dati del 2023 con quelli del 2019 pre pandemia, si può notare come nella maggior parte die casi le differenze sono minime. Chi va a Napoli spenderà il 4 per cento in più e chi va a Bari, o a Brindisi, l'8 per cento in più. Il gap più sostanziale è quello relativo alle isole: il costo aumenta del 50 per cento verso la Sicilia e del 124 per cento, quindi più del doppio, per la Sardegna (escludendo i biglietti della continuità territoriale).

