Un uomo spara a padre e figlio e riduce in fin di vita quest’ultimo, indagata anche la moglie: la dinamica

Proseguono le indagini sul tentato duplice omicidio avvenuto a Brugherio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo ha sparato a un cinquantenne e al figlio all'interno di un cortile di un edificio. Quest'ultimo, il 26enne Carmine Merlo, che è padre di due bimbe piccole, si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza: è stato colpito al fegato e alla schiena. Ancora oggi è da considerare in pericolo di vita. Il padre è invece ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese ed è fortunatamente fuori pericolo: è stato colpito alla pancia, all'inguine e alla gamba. L'uomo che ha sparato, il 57enne Carmelo Truscello, è stato arrestato e da ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, è indagata anche la moglie.

Il cinquantenne Leonardo Merlo ha spiegato che, quel giorno, stavano raggiungendo un idraulico con cui avevano appuntamento. Mentre andavano, hanno notato una ragazza con in mano un'accetta e un flessibile che provava a tagliare una griglia di ferro. Hanno quindi deciso di fermarsi e aiutarla. A un certo punto, hanno sentito le urla di una donna: era la vicina di casa che inveiva contro la ragazza. Subito dopo è arrivato il marito e ha iniziato a sparare contro il trio. Il figlio è caduto a terra. Lui ha cercato di mantenere la lucidità e spiegare all'aggressore che il giovane a terra era suo figlio. Per tutta risposta, il 57enne ha rincorso la ragazza e sparato contro lei. A un certo punto, sembrava che si fosse calmato ma, a quanto pare, la moglie avrebbe iniziato a incitarlo: "Ho pregato solo di riuscire a restare in piedi e di non crollare a terra come mio figlio, perché ero certo che altrimenti ci avrebbe giustiziato", ha detto l'uomo in un'intervista al quotidiano Il Giorno.

Gli investigatori hanno arrestato il 57enne e, oggi, indagano anche la moglie dell'uomo per concorso morale nel duplice tentato omicidio. Per lei è stato disposto il divieto di dimora a Brugherio e sarà ascoltata domani dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza. In casa della coppia, sono stati trovati altri cinquanta proiettili. Il 57enne è inoltre accusato di detenzione illecita dell'arma da fuoco, che è poi stata sequestrata e trovata in una siepe nell'area esterna della corte.