Un uomo si getta nel fiume per scappare dai carabinieri: lo cercano con l’elicottero Un uomo si è gettato nel fiume per scappare dai carabinieri: ricerche in corso a Barlassina e Lentate sul Seveso.

A cura di Giorgia Venturini

I carabinieri e i vigili del fuoco stanno cercando un uomo che si è gettato nel fiume per scappare dai militari. Tutto è accaduto nella mattinata di oggi mercoledì 8 febbraio in Brianza: un automobilista non si è fermato all'alt dei carabinieri a Desio, in provincia di Monza e Brianza, e si è dato alla fuga.

Da qui è scattato un inseguimento che è terminato con l'uomo che è sceso dall'auto e si è buttato nel fiume Seveso tentando così la fuga a piedi nei comuni di Barlassina e Lentate sul Seveso. Da allora i militari lo stanno cercando anche con l'elicottero. I sospetti sono che l'uomo sia legato a un traffico di droga.