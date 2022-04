Un uomo è stato trovato morto su un camper: era sparito da giorni Il corpo di un uomo di 64 anni, originario di Lentate sul Seveso (Brianza), è stato trovato su un camper in Liguria: l’uomo era scomparso da alcuni giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Era scomparso da diversi giorni e nella mattina di ieri, sabato 2 aprile, è stato ritrovato morto: il suo corpo era nel camper con il quale aveva deciso di mettersi in viaggio alcuni mesi fa. La vittima aveva 64 anni ed era originaria di Lentate sul Seveso, comune in provincia di Monza Brianza. Il suo cadavere è stato trovato in Liguria. Per il momento non è chiaro quando sia avvenuto il decesso, ma con ogni probabilità è da attribuire a cause naturali.

La denuncia dei famigliari

Dopo giorni in cui nessuna riusciva in alcun modo a mettersi in contatto con il 64enne, i famigliari avevano deciso di sporgere denuncia. I militari lo hanno poi ritrovato a Finale Ligure, in provincia di Savona e precisamente lungo l'Aurelia. Il camper era lì fermo da diversi giorni e la sua presenza è stata segnalata alle forze dell'ordine da un passante. Arrivati sul posto – insieme al personale sanitario del 118 che poi ne ha constato il decesso – hanno svolto tutti i rilievi di rito: i militari non hanno notato segni di violenza né altri elementi che possano far pensare a una responsabilità terza. Ovviamente saranno svolti ulteriori accertamenti.

Il 64enne si era messo in viaggio a dicembre scorso

Stando a quanto riportato dal giornale MonzaToday, il 64enne viveva da solo ormai da diverso tempo. Per questo motivo, lo scorso dicembre, aveva deciso di mettersi in viaggio: rispolverato il suo camper, era partito senza una destinazione particolare. A fine marzo aveva inviato l'ultimo messaggio ai suoi parenti. Poi, non si era più fatto sentire. Da lì, la denuncia ai militari e poi la terribile scoperta.