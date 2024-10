video suggerito

Un uomo di 83 anni è scomparso a Milano: “Qualcuno voleva costringerlo a spacciare” A MIlano, da diversi giorni si sono perse le tracce di un 83enne senza fissa dimora. “Alcuni malviventi lo volevano costringere a spacciare, gli dicevano che un anziano non sarebbe stato perquisito dalla Polizia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nei giorni scorsi, a Milano, si sono perse le tracce di Michele, un anziano di 83 anni che non avendo un'abitazione era solito rifugiarsi, nelle ore notturne, nell'atrio della Stazione Centrale. Si teme che qualcuno possa avergli fatto del male perché nei mesi precedenti il clochard si era rifiutato di spacciare per conto di alcuni malviventi che gli avevano minacciato delle ripicche. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla scomparsa.

L'83enne era conosciuto dai molti passeggeri che frequentano quotidianamente la stazione. I passanti lo descrivono come un uomo educato che non ha mai creato alcun tipo di problema. Ad avvertire le forze dell’ordine sulla scomparsa dell’anziano è stata l’attrice, Cristina Bugatty, che da qualche mese facendo beneficienza si era messa in contatto con l'uomo, riuscendo a fargli ottenere la pensione.

L'attrice intervenuta alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto? ha raccontato: "Dovevo incontrare giorni fa Michele, ma in Stazione Centrale non lo vedono da un po', sono molto allarmata". Le preoccupazioni della donna sono alimentate da una confessione che il clochard le aveva fatto nell'ultima conversazione telefonica: "Michele mi aveva riferito che alcuni uomini lo volevano costringere a spacciare per conto loro. Un anziano non verrebbe mai perquisito dalle forze dell'ordine, in più Michele non ha famiglia né interazioni sociali per questo anche se gli facessero del male non lo cercherebbe nessuno".

Leggi anche Ritrovata la ragazza di 27 anni scomparsa nella Bergamasca: non si avevano notizie dal 17 settembre

Sulla faccenda stanno indagando le forze dell'ordine che hanno smentito l'ipotesi di un possibile ricovero presso un ospedale della zona.