Un treno speciale collega Milano ai mercatini di Natale di Trento: data, orari e costo dei biglietti Un treno speciale collegherà la stazione di Milano Porta Garibaldi con Trento: tutti gli amanti dei mercatini di Natale potranno andare e tornare in giornata.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Per gli amanti delle atmosfere natalizie ora c'è un collegamento diretto da Milano al Mercatino di Natale di Trento. Per arrivare ai piedi delle Dolomiti innevate domenica 12 dicembre Trenord effettuerà un viaggio straordinario andata e ritorno per permettere ai lombardi di raggiungere in treno la manifestazione in mattinata e fare ritorno entro sera, senza cambi. Una soluzione che permetterebbe di lasciare a casa la macchina e usare i mezzi pubblici, evitando il traffico delle feste.

Da dove parte il treno speciale da Milano ai mercatini di Natale di Trento

Il treno speciale partirà da Milano Porta Garibaldi e arriverà fino a Trento. Le fermate intermedie saranno effettuate a Milano Lambrate, Treviglio e Brescia. Il biglietto si potrà acquistare online su trenord.it, con una soluzione di un biglietto dedicato andata/ritorno.

Quanto costa il biglietto speciale per il mercatino di Trento

Il ticket speciale andata/ritorno si può comprare solo sui canali online di Trenord, al costo di 37 euro per gli adulti e 18,50 euro per i ragazzi dai 4 ai 13 anni. L'andata partirà domenica 12 dicembre dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle ore 7.47 e arriverà alle ore 10.25 in stazione a Trento. Dalla stazione al mercatino il tragitto è davvero breve: soli 5 minuti a piedi separano il punto di arrivo al centro storico che ospita il Mercatino. Gli orari delle fermate intermedie sono: a Milano Lambrate (7.51), a Treviglio (8.21) e a Brescia (8.59). Per il ritorno in Lombardia la corsa partirà da Trento alle ore 16.27. Arriverà a Brescia alle 18.24, Treviglio alle 18.42, a Milano Lambrate alle 19.04. L'arrivo a Milano Porta Garibaldi è previsto alle ore 19.13.