Un ragazzo di 22 anni accoltellato a Milano: si cerca il responsabile Un ragazzo di 22 anni è stato trovato con una ferita da arma da taglio a Milano: è stato trasferito in ospedale. Si indaga per cercare l’autore di questa aggressione.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 22 anni è stato trovato nella serata di ieri, mercoledì 23 febbraio, con una ferita da taglio: è successo a Milano dove sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara. Non è stato ancora trovato un responsabile. La polizia ha quindi aperto le indagini: la testimonianza che fornirà la vittima aiuterà nella ricostruzione dell'aggressione.

Il ragazzo trasferito in codice giallo

Stando a quanto si legge sul portale dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'aggressione è avvenuta alle 22 in via Lambruschino. In quella strada si trova la sede del Politecnico di Milano. Non è chiaro chi possa aver lanciato l'allarme: sul posto però sono intervenuti i medici e i paramedici con un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito il ragazzo all'ospedale Niguarda. Ha riportato ferite da taglio al volto, al torace e all'addome: fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi ed è stato ricoverato in codice giallo.

Gli ultimi episodi avvenuti a Milano

Nemmeno una settimana fa si sono registrati episodi molto simili a distanza di poche ore: tra piazza Gae Aulenti e corso Como, sono stati feriti cinque ragazzi con un'arma da taglio. Il ragazzo più grave è un giovane del 2001 che ha riportato una ferita alla gamba ed è stato trasferito in codice rosso al Niguarda. In alcuni episodi si sarebbe trattato di risse scatenate per futili motivi, in altre invece le aggressioni sarebbero avvenute al termine di rapine. Sui casi indagano i carabinieri.