Un lupo è intrappolato nel Naviglio Grande a Milano: il video del salvataggio Questa mattina, sabato 22 febbraio, un lupo è stato trovato intrappolato nel Naviglio Grande a Gaggiano, nel Milanese. A soccorrere l'animale sono intervenuti i vigili del fuoco.

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, sabato 22 febbraio, un lupo è stato trovato intrappolato nel Naviglio Grande a Gaggiano, un comune agricolo del Sud-Est del Milanese, situato tra via Milano e via Italia. A soccorrere l'animale selvatico sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo le prime testimonianze disponibili, il lupo sarebbe rimasto bloccato su una roggia del Naviglio Grande. A segnalare l'accaduto sarebbe stato un passante che, camminando lì davanti, avrebbe notato l'animale bloccato in una roggia. Secondo quanto testimoniato dall'uomo, il lupo sarebbe vivo e non sembrerebbe aver riportato gravi ferite.

In seguito alla segnalazione dell'uomo, poco dopo le ore 7:00 di questa mattina, sarebbero quindi intervenuti i soccorritori, i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo SAF fluviale. Secondo quanto appreso, gli operatori avrebbero effettuando il recupero dell'animale insieme agli esperti del Cras, il centro recupero animali selvatici.

Un lupo nel Naviglio, il video dei soccorsi

Pochi minuti fa, i Vigili del fuoco del nucleo SAF fluviale hanno fatto sapere di essere riusciti a recuperare il lupo bloccato su una roggia. "L'operazione non è stata semplice considerata la naturale resistenza dell'animale", hanno raccontato gli operatori. "Sta bene e adesso sarà affidato alle cure degli esperti veterinari". Rimane da chiarire come l'animale sia riuscito a raggiungere il Naviglio, ma sarà ora compito delle forze dell'ordine fare chiarezza sulla dinamica dell'evento e sull'esatta ricostruzione dei fatti.

Perché il lupo si trovava nel Naviglio

Non è la prima volta che i vigili del fuoco di Milano devono recuperare un lupo nella zona a sud di Milano fino al Parco del Ticino. Ultimamente però pare che le apparizioni dell'animale protetto si siano moltiplicate vicino ai corsi d'acqua. Secondo diverse testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, infatti, i lupi si avvicinerebbero ai Navigli e alle rogge per predare le nutrie, che sono ormai diffusissime. In passato sono stati avvistati sulla provinciale Noviglio-Binasco, anche se gli avvistamenti si concentrano nell'Abbiatese.