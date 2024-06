Un locale di Milano propone un Negroni a 70 euro: il segreto della ricetta e i commenti sui social

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Il Negroni da 70 euro di Giardino Cordusio (foto presa dalla cartella stampa)

Un Negroni a 70 euro, quando il prezzo medio sul mercato milanese è dai 5 ai 15 euro. Il cocktail, però, non è sempre fatto con ingredienti risalenti agli anni Settanta. Il "Rare Negroni from the Seventies", proposto dal ristorante e cocktail bar il Giardino Cordusio a Milano, non è un Negroni come gli altri e il suo prezzo (ben 70 euro) lo fa capire a tutti. I social si stanno già riempiendo di commenti ironici e provocatori come: "Vieni da me al bar e te lo faccio a 6 euro, te lo giuro". Ma anche di tanta curiosità di assaggiarlo. Molti si chiedono infatti se bere un cocktail con prodotti degli anni '70, oltre a renderlo esclusivo, incida realmente anche sul sapore.

La ricetta del "Rare Negroni from Seventies"

Il "Rare Negroni from the Seventies" è un cocktail proposto dal ristorante e bar Giardino Cordusio. È composto da diversi alcolici quali l'Artemi Dry Gin, il Campari, il Carpano Antica Formula. Una selezione esclusiva e molto rara perché tutte e tre le bottiglie utilizzate sono state prodotte negli anni Settanta. Da qui, anche i 70 euro di prezzo.

Un vero tuffo negli anni delle rivoluzioni giovanili e degli Hippie che Giardino Cordusio propone, insieme ad altri cocktail sempre sofisticati, ma con prezzi accessibili a tutti. Fanno, per esempio, il "Negroni al Fresco" che costa 20 euro o il "Negroni sbagliato" (con il prosecco al posto del gin) a 16 euro.

I commenti sui social

Sui social si iniziano a vedere commenti del tipo: "E io che butto l’acqua tonica scaduta da un mese…", in riferimento ai prodotti degli anni Settanta utilizzati per fare il cocktail. Oppure: "Ma quando finiranno le bottiglie degli anni 70, che si fa?"

Il prezzo sicuramente ha lasciato a bocca aperti molti. Uno dei commentatori, infatti, ha scritto: "Vieni da me al bar e te lo faccio a 6 euro, te lo giuro". Tutti parlano anche del modo in cui il Negroni da 70 euro viene servito, ovvero con un cubo unico di ghiaccio: "Io ci metterei ancora un po' più di ghiaccio.. quel cubetto sembra così striminzito". In realtà quel cubetto si scioglie più lentamente e quindi evita di annacquare il cocktail. Anche se molti sono i dubbi sul fatto che, con quelle dimensioni, non incida anche sulla quantità della bevanda.