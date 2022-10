Un intero quartiere si unisce per comprare energia: “Potremo contrattare un prezzo più basso” I cittadini stanno costituendo un gruppo di acquisto solidale per concordare un’unica fornitura di energia e risparmiare sulla bolletta della luce puntando sul qualitativo più ampio.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Di fatto è un gruppo di acquisto solidale (gas), un modello già sperimentato in passato per altri prodotti e che ha portato le famiglie a risparmiare molto sulla spesa. Ora il quartiere Rabin di Mantova lo sperimenta per far fronte al caro energia e provare a risparmiare sulla bolletta della luce.

Il g.a.s. dell'energia

L'obiettivo è contrattare con i vari fornitori presenti sul mercato un prezzo dell'energia minore, facendo leva su un unico acquisto in quantità decisamente maggiori di come potrebbe fare ciascuna singola famiglia.

È con questo scopo che i cittadini del quartiere Robin di Mantova si stanno associando in un gruppo di acquisto solidale per l'energia elettrica, in modo da abbattere i costi della bolletta della luce.

"L'idea di formare un gruppo d’acquisto – racconta Marco Sivero, presidente del comitato del quartiere, a La gazzetta di Mantova – è nata nel corso dell’estate quando sono arrivate bollette decisamente pesanti dell'energia elettrica alle famiglie del quartiere".

"I gruppi d’acquisto, – continua Sivero – normalmente, si formano per i generi alimentari e portano anche a risparmi del 30 o 40% rivolgendosi direttamente ai produttori. Nel caso dei gruppi d’acquisto di energia non si arriva a risparmi così significativi, certo, ma se riusciremo ad avere un peso significativo potremo comunque ridurre le spese con cifre non trascurabili".

Il contatore di quartiere

Intanto il quartiere si è già dotato di un contatore della luce di quartiere che permetta di distribuire sulle diverse famiglie di cittadini i costi di alcune spese condivise.

In questo modo il quartiere Robin avrà comunque il suo tradizionale albero di Natale per le prossime festività, senza dover pesare però sulle tasche di nessuno (neanche dell'amministrazione comunale) ma distribuendo il costo.

"Anche in questo periodo di contenimento delle spese ci sembra giusto mantenere lo spirito natalizio. In ogni caso utilizzeremo lampadine a led e ridurremo drasticamente il numero di ore di funzionamento delle luci", conclude il Presidente del comitato di quartiere.