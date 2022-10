Cosa fare per avere un weekend perfetto a Milano, secondo il New York Times Una passeggiata nel quartiere arcobaleno di via Lincoln o il Negroni sbagliato al Bar Basso: sono diverse le tappe elencate dal New York Times per trascorrere un weekend perfetto a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Una passeggiata nel quartiere arcobaleno di via Lincoln o ancora un piatto della Ravioleria Sarpi: sono solo alcune delle tappe che il giornale americano "The New York Times" ha inserito nella lista delle cose da fare per trascorrere un weekend perfetto a Milano. La famosa testata americana ha ideato un tour di 36 ore in cui visitare luoghi e degustare piatti e drink tipici del capoluogo meneghino.

La giornalista Ingrid K. Williams descrive Milano come una città con nuovi progetti culturali e con "una scena culinaria molto variegata" dove è possibile trovare tesori nascosti come alcuni vicoli e giardini.

Le gallerie e gli aperitivi

Williams dà inizio al suo weekend a Dimorecentrali, il quartiere del design che si trova in Stazione centrale e dove è possibile visitare diverse gallerie e studi artistici. Alle 18.30 non si può saltare uno dei simboli della città: l'aperitivo che, la giornalista consiglia di degustare all'Enoteca naturale in Sant'Eustorgio. Per la cena invece si suggerisce l'Osteria all'Occorrenza di Diego Rossi.

L'Ultima cena e la visita a Fondazione Prada

La giornata di sabato inizia alle 10: dopo aver visitato l'Ultima cena di Leonardo Da Vinci e la Casa Museo Boschi De Stefano – dove si possono ammirare le opere di Lucio Fontana, Giorgio de Chirico, Umberto Boccioni e Piero Manzoni – si fa sosta al laboratorio-panificio Tone.

Subito dopo pranzo, si può visitare Fondazione Prada. Il pomeriggio può essere dedicato allo shopping e Williams consiglia The Cloister alla Casa dei Grifi che si trova nel distretto delle Cinque Vie. Per cena invece il ristorante scelto è Pasta Madre che si trova in Porta Romana. Per concludere la serata invece un drink al Bar Basso dove viene servito "il vero Negroni sbagliato".

Il Quartiere Arcobaleno di via Lincoln

Domenica si può fare una visita nel Quartiere Arcobaleno di via Linclon, prendere un caffè al Lost Caffè e poi ovviamente visitare la cattedrale Duomo. Alle 13 poi si può pranzare al Mercato Centrale della Stazione dove degustare cibi diversi, tra cui i dumplings della famosa Ravioleria Sarpi.