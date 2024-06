Un gruppo di ragazzi cerca di bloccargli l’auto, lui prova a fuggire e li travolge: denunciato

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Frame del video dell'aggressione (foto presa dalla pagine Il fritto misto)

L'uomo alla guida della macchina aggredita da un gruppo di giovani nella notte tra il 6 e il 7 giugno in zona Colonne San Lorenzo a Milano, è stato denunciato dalla Polizia locale. Si tratta di un 30enne svizzero che stava guidando in stato d'ebbrezza. Poche centinaia di metri dopo essere stato aggredito e aver investito i ragazzi, è stato fermato dai poliziotti ed è risultato positivo all'alcol test. Cinque dei giovani coinvolti sono finiti in ospedale, così come il 30enne e la sua fidanzata, presente anche lei sull'auto (una Mini Cooper).

La ricostruzione dell'aggressione

Verso l'1:30 di notte (7 giugno) in via San Vito, vicino alle Colonne di San Lorenzo, è scoppiata una lite tra un gruppo di giovani e un uomo di 30 anni svizzero, in compagnia della sua fidanzata. La coppia è salita in macchina per andarsene quando ha iniziato a travolgere con l'auto i ragazzi.

Questi hanno reagito prendendo a calci e pugni la macchina, ma sono stati travolti più volte cadendo a terra. La vettura ha proseguito lungo la via andando a sbattere contro 8 veicoli parcheggiati, danneggiandoli. Ha travolto anche il dehors di un locale. Tutto è stato ripreso da una residente della zona.

I ricoveri in ospedale e la denuncia

Tra i giovani coinvolti nell'aggressione, 5 sono stati portati in ospedale: un 17enne è stato ricoverato al Policlinico, un 24enne in codice giallo nello stesso ospedale, un 18enne in codice verde al Fatebenefratelli, un 19enne nello stesso pronto soccorso e una ragazza di 23 anni al Paolo Pini in codice verde.

Anche il guidatore della Mini Cooper è stato ricoverato insieme alla fidanzata, tutti e due all'ospedale San Paolo di Milano. Essendo stato fermato poco dopo l'aggressione in via Torino ed essendo risultato positivo all'alcoltest, la Polizia locale lo ha denunciato e ha avviato le indagini.