Prova a fuggire con l'auto da un gruppo di ragazzi in centro a Milano e li travolge: il video Un video pubblicato sui social mostra una decina di giovani prendere d'assalto un'auto in movimento e con a bordo persone: la zona è quella delle Colonne di San Lorenzo a Milano.

A cura di Matilde Peretto

Frame del video dell'aggressione (foto presa dalla pagine Il fritto misto)

Un gruppo composto da una decina di giovani ha preso d'assalto una macchina in movimento in un vicolo di Milano. La zona è quella delle Colonne di San Lorenzo, a pochi passi dal Duomo. Si vedono dei ragazzi, forse minorenni, accanirsi contro una vettura che cerca la fuga. Calci alle portiere dell'auto, pugni ai finestrini. Alcuni dei ragazzi si arrampicano anche sopra la macchina mentre si sta muovendo.

Il video della violenza è stato pubblicato oggi, venerdì 7 giugno, dalla pagina social Il fritto misto dopo una segnalazione da parte dei follower. È stato ripreso anche dai canali della pagine Welcome to Favelas. L'aggressione potrebbe essere avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno, ma ancora non ci sono certezze. Le Forze dell'ordine cercheranno di fare chiarezza su quanto accaduto.

Al momento non si conoscono i motivi che hanno scatenato la lite e la conseguente violenza. Dal video sembra che nessuno sia rimasto gravemente ferito. È probabile che l'auto, una Mini grigia, abbia subito dei danni. Al bordo sembrano esserci due persone, forse una coppia. Danni anche agli altri veicoli parcheggiati ai lati della strada: l'auto per fuggire si è scontrata più volte e con forza contro le vetture.

All'inizio del video sembra ci sia una lite tra il guidatore, già all'interno della macchina, e un singolo ragazzo che gli blocca la strada. L'auto, in breve tempo, viene circondata da un gruppo di giovani, probabilmente minorenni, che iniziano a sferrare calci e pugni alla vettura. Improvvisamente, questa parte trascinando sul cofano il ragazzo con cui presumibilmente aveva dei problemi. Il corpo del giovane viene sbattuto violentemente contro un furgone o un baracchino blu posizionato a lato della strada.

Da quel momento, tutti i presenti si scagliano sull'auto con calci e pugni. Altri ancora ci salgono sopra e vengono fatti cadere a terra. Ripetuti i tentativi di aprire la portiera dalla parte del guidatore. Alla fine, la macchina riesce ad arrivare alla fine del vicolo e dopo aver ricevuto altri calci e pugni, riesce a dileguarsi per le strade di Milano.