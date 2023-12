Un escursionista di 51 anni trovato morto sul monte Legnone Un escursionista di 51 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi, domenica 3 dicembre. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino di Morbegno e Premana.

Tragedia sul monte Legnone, al confine tra le province di Sondrio e Lecco. Un escursionista di 51 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi, domenica 3 dicembre. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino di Morbegno e Premana, intervenuti con un elicottero decollato da Sondrio per tentare di salvare l'uomo. Per quest'ultimo, però, non c'è stato nulla da fare.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Chiavenna. I militari tenteranno di ricostruire la dinamica del decesso, avvenuto probabilmente a causa di un incidente sulle rocce del Legnone. La salma è stata portata al cimitero di Pagnona, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul posto, come detto, sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia. Così hanno raccontato su Facebook l'intervento effettuato oggi sul Legnone:

"Pochi minuti dopo, alle 13:50, intervento nella zona del Monte Legnone, al confine tra le province di Lecco e di Sondrio. Un uomo di 51 anni, residente nella Brianza lecchese, è precipitato mentre si trovava con altre persone poco al di sotto della cima del Monte Legnone, verso i laghi di Deleguaggio, comune di Pagnona. Immediato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu; pronta a partire in piazzola la squadra territoriale del Cnsas, sempre di Premana, per eventuale supporto all’équipe dell’elisoccorso. Il medico ha constatato il decesso dell’uomo".