Un clochard è stato trovato morto a Milano, è il quinto caso: indagini in corso per stabilire la causa

Un altro clochard è stato trovato morto a Milano e precisamente in via Cassala. Sarebbe un sessantenne. Inutili i soccorsi. È il quinto caso da inizio anno.

(immagine di repertorio)

Un altro clochard è stato trovato morto a Milano. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle 9 del mattino. Il corpo si trovava in viale Cassala. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'uomo si trovava sotto al porticato di un negozio di cibo per animali: il corpo era su un giaciglio dove presumibilmente dormiva. Per il momento non si conosce la sua identità: potrebbe avere circa sessant'anni. I medici e i paramedici, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano che stanno cercando di capire cosa possa aver causato la morte. È molto possibile che si sia trattato di un malore forse causato dal freddo.

Con lui, è il quinto clochard a morire a Milano da inizio anno. Domenica mattina, infatti, ne è stato trovato un altro in piazza Luigi di Savoia vicino alla stazione centrale. In questo caso si trattava di un venticinquenne, di cui non si conosce l'identità. Ancora il 16 gennaio è stato trovato morto un quarantenne sotto un cavalcavia di via Padova. L'8 gennaio è stato trovato morto un cinquantunenne, Gharia Narendea Singi, fuori dalla stazione di Cadorna. Infine, il 5 gennaio, è stato trovato il 34enne Andrea Colombo, che era stato soccorso in fin di vita in via Impastato ed è poi morto al Policlinico di Milano.