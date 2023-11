Un ciclista salva la vita all’automobilista che l’ha appena travolto: aveva avuto un malore al volante Un ciclista appena travolto da una macchina sulla provinciale di Odolo (Brescia) si rialza e salva la vita alla conducente. La donna al volante aveva appena avuto un malore, e stava sbandando sulla careggiata.

Viene travolto da una macchina mentre sta pedalando sulla bicicletta, e dopo essersi rialzato si lancia immediatamente all'inseguimento del pirata della strada. Non sa, il ciclista, che con questa corsa salverà la vita al conducente: la donna al volante aveva da poco avuto un grave malore, e per questo stava sbandando senza controllo sulla carreggiata.

È una storia a lieto fine quella accaduta stamattina intorno alle 11 sulla strada Provinciale 237 nei pressi di Odolo (Brescia). Un ciclista, 60 anni, sta tranquillamente pedalando a bordo strada quando viene raggiunto da un'auto alle spalle e urtato fino a cadere a terra. Neanche il tempo di controllare le ferite che il 60enne si precipita alla caccia della macchina pirata, che ha proseguito la sua corsa senza nemmeno prestargli soccorso.

Corsa provvidenziale. Una volta raggiunta la conducente, infatti, l'uomo travolto si accorge subito che c'è qualcosa che non va: la macchina procede lenta e la donna al volante, 86 anni, giace accasciata su sé stessa, completamente priva di sensi. Il ciclista, così, ferma del tutto la corsa della vettura e chiama i soccorsi, che trasportano l'anziana in codice rosso in ospedale: le sue condizioni, al momento, sembrerebbero gravi.

Anche il ciclista 60enne, che nella caduta non ha riportato evidenti ferite, è stato portato al Pronto soccorso per valutare eventuali danni procurati dall’impatto.