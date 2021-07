Un anziano finisce con l’auto nel fiume: due passanti lo riportano a riva sano e salvo Un uomo di 74 anni è finito con la sua auto nel fiume, in prossimità del ponte Lambro, a Rozzano (Milano): a salvarlo sono stati due passanti allertati dalle sue urla. I due si sono buttati in acqua e lo hanno portato in riva sano e salvo. L’anziano è stato poi trasportato in ospedale per degli accertamenti. Fortunatamente non versa in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

L’anziano mentre viene riportato a riva (Fonte: Comune di Rozzano)

È finito con la sua automobile nel fiume, ma fortunatamente due passanti lo hanno visto e lo hanno tratto in salvo: è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 luglio, in via Dante Alighieri in prossimità del ponte sul Lambro a Rozzano, in provincia di Milano. Protagonista della vicenda, un uomo di 74 anni che – per cause ancora da accertare – stava costeggiando il fiume quando ha perso il controllo della sua Chevrolet finendo in acqua. Il 74enne è stato poi trasportato in ospedale, ma non sarebbe in condizioni critiche.

I due si sono tuffati prontamente in acqua

A salvarlo sono stati Essaadi Hicham e Mirco Catalano: i due cittadini erano a bordo delle loro auto quando hanno sentito le urla dell'anziano e si sono subito fiondati per aiutarlo. L'uomo era infatti rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura sommersa per quasi tre quarti. Entrambi si sono infatti tuffati e lo hanno riportato a riva. Subito dopo hanno chiamato i soccorsi: dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo, il 74enne è stato ricoverato all'istituto clinico Humanitas per degli accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni sono buone.

I due passanti che hanno salvato l’uomo (Fonte: Facebook)

Il sindaco: Hanno tutta la mia ammirazione, gesto fa onore alla comunità

A commentare la notizia è il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti: "Un comportamento eroico di questi due cittadini che con la loro prontezza e coraggio sono riusciti a salvare l’uomo dimostrando una sensibilità e una velocità di intervento spontanea senza guardare in faccia il pericolo, un gesto – scrive in un post su Facebook – che ha tutta la mia ammirazione e che fa onore a loro e all’intera comunità rozzanese”.