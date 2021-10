Un 17enne vuole il vaccino anti Covid e porta la madre no vax in Tribunale: il giudice dà il permesso Un ragazzo di 17 anni di Pavia ha portato la madre no vax davanti al giudice in Tribunale perché non le dava il permesso per sottoporsi al vaccino. Il giudice però ha dato ragione al ragazzo che aveva solo il sostegno del padre. Non è che l’ultimo di casi simili in Italia: altri a Vercelli e a Firenze.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 17 anni è riuscito finalmente a vaccinarsi contro il Covid. Il via libera è arrivato dalla sentenza del giudice Marina Bellegrandi del Tribunale di Pavia a cui il 17enne si era rivolto perché la madre no vax non gli aveva dato il consenso per il vaccino. A sostegno del 17enne c'era il padre, a favore della dose anti Covid. Dopo la decisione del Tribunale gli ha dato il via libera alla vaccinazione anche senza il consenso della madre. Il vaccino è fortemente consigliato ai ragazzini di 14 anni in su ed è necessario anche per ottenere il Green pass che permette di accedere alle strutture al coperto oltre che al luogo di lavoro.

Un altro caso a Vercelli e a Firenze

Non è che l'ultimo dei casi simili. A luglio a Vercelli protagonista era stato una ragazza di 17 anni. Il papà, medico, era d'accordo ma la madre non voleva assolutamente che sua figlia si vaccinasse contro il Covid. Così le ha negato il consenso. Ma la 17enne di Vercelli non si è data per vinta e si è rivolta direttamente al tribunale. Alla fine è stato il giudice a dare il via libera per la vaccinazione della giovane. Come riporta La Repubblica, la ragazza, che vive in Piemonte con il papà, mentre la mamma risiede in Liguria, aveva anche ricevuto la convocazione per la somministrazione della prima dose di vaccino ma la mamma, affidataria delle figlia insieme al papà, non aveva mai dato il consenso. Anche in questo caso aveva deciso il tribunale. Altro caso a Firenze: dopo averne parlato con insegnanti e compagni di classe, un 17enne di Firenze ha deciso di portare mamma e papà direttamente in tribunale per rivendicare la decisione di ricevere la sua dose di vaccino. Anche in questo caso i genitori erano no vax.